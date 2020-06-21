Взрыв газа в многоэтажке Киева: появились данные о жертвах

Утром в воскресенье, 21 июня, в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5, угол проспекта Григоренко, произошел взрыв газа в жилом доме. Спасатели уже обнаружили под завалами тело погибшего.

Об этом сообщает прес-служба КГГА.

“В 10:47 спасатели на месте взрыва обнаружили погибшего под плитой. Спасатели работают на месте, проверяют территорию. Информация о пострадавших и погибших уточняется“, – сказано в сообщении.

Всего под завалами по предварительным данным находится шесть человек.

Как сообщал “источник”, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены межэтажные перекрытия от четвертого до седьмого этажа. Существует угроза обвала.

Также появились фото с места трагедии, которые свидетельствуют о том, что взрыв был очень мощным.