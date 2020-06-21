Солнечное затмение 21 июня: опубликованы яркие фото удивительного явления

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Его лучше всего было видно в Азии и Африке.

Кадры необычного явления очевидцы публикуют в соцсетях.

Полная фаза затмения длилась 38 секунд в 09:40 по киевскому времени.

Когда Земля, Луна и Солнце выстроились в один ряд, звезда оказалась перекрытой на 99,4% так, что было видно лишь внешнее “огненное кольцо”.

Как сообщал “источник”, 21 июня кроме солнечного затмения также и день летнего солнцестояния. Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом, а длина светового дня после этого начнет уменьшаться. С днем солнцеворота связан ряд традиционных примет и запретов.