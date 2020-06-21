Люди с большой буквы: Зеленский трогательно поздравил медиков в Украине, видео

В День медика, который отмечается в Украинев воскресенье, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский назвал медицинских работников ангелами-хранителями.

Трогательное видео с поздравлением медиков с профессиональным праздником появилось на официальной Facebookстранице главы государства.

“От всей души поздравляю каждого украинского медицинского работника. Как известных академиков, так и простых врачей, медсестер, медбратьев и водителей “скорой”. Для нас вы все самые лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы”, – сказал Владимир Зеленский.

При этом президент отметил, что медицинских работников сегодня можно назвать ангелами-хранителями.

Как сообщал “источник”, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал с 1 сентября 2020 года повышение зарплат врачам, медсестрам и санитарам, работающим в учреждениях вторичного звена.