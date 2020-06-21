Под завалами люди: жуткие детали разрушительного взрыва в многоэтажке Киева, фото, видео

Под завалами жилого дома в Киеве на проспекте Григоренка, где утром в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв газа в жилом доме, могут находится люди.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

Как сообщили в Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены межэтажные перекрытия от четвертого до седьмого этажа. Существует угроза обвала.

С места происшествия сообщают, что под завалами могут находится люди. О количестве жертв пока ничего неизвестно.

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