В мире отмечают День отца: мы вспомнили 10 суперпап украинского шоу-бизнеса, с которыми не соскучишься

Селебрити-папы на публике всегда в своем определенном образе – кто-то брутальный и суровый, кто-то серьезный и строгий, а кто-то позитивный и смешной. Но все это отходит на второй план, когда они переступают порог своего дома, где их ждут дети.

В День отца редакция theLime решила вспомнить звездных суперпап, которые искренне наслаждаются отцовством, а их отношения с чадами вызывают у публики неудержимое умиление.

MONATIK



Для артиста тема семьи – сокровенна, он крайне редко говорит о своих родных и не показывает публике лица своих детей. Известно, что Дмитрий – дважды папа. Вместе с супругой Ириной Демичевой хитмейкер воспитывает сыновей – Платона и Даниила. Рождения детей для певца – одно из ярких событий его жизни.

Дмитрий Монатик с сыновьями – Даниилом и ПлатономФото: instagram.com

“У меня были два знаменательных дня, и именно они – на первом месте. Это дни рождения моих детей. Видеть то, как твое продолжение, твоя вечность появляется в мир… А еще это мальчики, это большая награда. Я благодарен судьбе. Во второй раз я вообще набрался смелости и перерезал пуповину!”, – поделился в одном из интервью Монатик.

Несмотря на то, что MONATIK много времени проводит в разъездах, на съемках и концертах, он старается принимать активное участие в воспитании сыновей. Певец не раз признавался, что балует своих крох, но при этом старается быть для них примером.

Музыкант с детьми на своей студииФото: instagram.com

Женя Галич

Рок-музыканты не такие уж брутальные и суровые, как о них принято думать. Особенно, когда в их жизни появляются дети. Фронтмен группы O.Torvald после рождения первенца стал уязвимым и очень трогательным.

Женя Галич с дочерью ЕвойФото: instagram.com

“Отцовство меня изменило больше, чем все, что со мной происходило до сих пор. У меня раньше практически не было уязвимых сторон, меня невозможно было расстроить, разозлить, заставить нервничать, переживать, бояться, беситься. Дочка со мной сделала страшные вещи: я стал более уязвимым и мнительным. Ева, наверное, единственный человек в мире, кто может из меня вить веревки. Я стараюсь быть строгим с ней, но это не всегда получается”, – говорит Галич.

В 2017 году в семье музыканта появился еще один ребенок – сын Даня.

Младший ребенок солиста O.TorvaldФото: instagram.com

Сергей Бабкин

Несмотря на то, что Сергей Бабкин активно гастролирует, играет в театре и пишет стихи, своим главным талантом он считает умение быть хорошим отцом. Вместе с супругой Снежаной музыкант воспитывает троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (1 год). Также у певца есть сын от первого брака, который живет с мамой и ее мужем.

Сергей Бабкин с детьмиФото: instagram.com

“Самый главный мой талант – это отцовство и супружество. Именно он очень увлекателен и невероятно безграничен. Его нужно развивать в себе и обогащать. Над ним нужно постоянно работать. Никакие другие таланты, умения и увлечения не сравнятся с ним. Это человеческий талант, который стоит на первом месте”, – говорит Сергей Бабкин.

Юрий Горбунов

Телеведущий стал отцом уже в сознательном возрасте. Сегодня 49-летний Горбунов воспитывает трехлетнего сына Ивана, которого ему подарила любимая жена Катя Осадчая. Шоумен души не чает в своем первенце и все свободное время от съемок проводит с малышом.

Юрий Горбунов с сыном ИваномФото: instagram.com

“Возможно, именно потому, что я уже в таком возрасте стал папой, не в 17 лет, не в 19, а тогда, когда это уже так называемое осознанное отцовство. И я очень рад, что это так. Когда ты молодой, у тебя много каких-то своих параллельных дел, и дети растут параллельно. А сейчас ценю каждый вечер, каждое утро, проведенные с сыном. Когда он ко мне прижимается, мы обмениваемся энергиями”, – делится эмоциями от отцовства Горбунов.

Звездный папочка с легкостью может “искупаться” с малышом в игрушечных шариках, построить лего-домик или отправиться с ребенком в увлекательное путешествие. В 2019 году Горбунов удостоился почетной награды “Папа года”.

Юрий Горбунов на дне рождения сынаФото: instagram.com

Влад Яма

Хореограф считает отцовство главным достижением в своей жизни. Сегодня Влад воспитывает четырехлетнего сына Леона, а также мечтает о дочери. Танцор старается находить свободное время в своем плотном графике и проводить время с Ямой-младшим.

Влад Яма с сыном Леоном во время отдыха в МайамиФото: instagram.com

“Когда я дома, стараюсь как можно больше времени проводить с сыном: играть с ним в прятки, купать его, читать с ним. Особенно мы любим читать вслух стихи о животных, – делится Влад. – Своим главным достижением я считаю именно отцовство. Это своеобразное посвящение, становление меня как настоящего мужчины, и в то же время – это огромная ответственность, безумная радость и совсем другое, более полное восприятие жизни”.

Сергей Притула

Сергей Притула – дважды папа. Шоумен воспитывает сына Дмитрия от первого брака и дочь Соломию, которую родила вторая супруга телеведущего Екатерина Сопельник.

Сергей Притула со старшим сыномФото: instagram.com

С рождением первенца Притула стал более спокойным и терпеливым. “Я никогда не причислял себя к людям типа “вода камень точит”. Благодаря Диме я стал менее раздражительным, более усидчивым, а не ленюсь приложить достаточно усилий, чтобы вместе с ним достичь какого-то результата”, – говорит шоумен. В воспитании будущего мужчины Притула придерживается двух главных принципов – умение постоять за себя и не обманывать родителей.

А с появлением на свет принцессы, ведущий стал добрым, мягким и нежным папой. А иногда может быть даже немножко мамой. “Мама – это мама! А папа – это папа. Но когда мама не дома, то папа – это мама!”, – говорит шоумен.

Сергей Притула с дочерью СоломиейФото: instagram.com

Тарас Тополя

Лидер группы “Антитела” вместе с женой, певицей Alyosha, воспитывает двух сыновей – Романа (7 лет) и Марка (4 года), а недавно пара объявила, что готовится к рождению третьего ребенка.

Тарас Тополя с сыновьямиФото: пресс-служба

Будущий многодетный папа убежден, что главное в отношениях отцов и сыновей – проявление любви. “Почему-то у нас в обществе есть стереотип о строгом безэмоциональном отце и заботливой чуткой маме. Я не отказываю себе в удовольствии обнимать, целовать, баловать своих сыновей, говорить им приятное. Я понимаю, что это временное окно ограничено до того момента, когда они начнут искать эти эмоции, признание, любовь и тепло у друзей, девушек”, – считает музыкант.

Потап

Потап, который в 2019 году женился на певице Насте Каменских, имеет сына Андрея от первой жены Ирины Горовой. После развода, который прошел без скандалов, мальчик остался жить с матерью, но рэпер проводит с наследником каждую свободную минуту.

Потап с сыном АндреемФото: instagram.com

Звездный отец и сын любят проводить время в мужской компании: они вместе играют в футбол, баскетбол, катаются на роликах. Рэпер часто берет юного парня в путешествия, откуда оба привозят массу положительных эмоций.

Григорий Решетник

Ведущий “Холостяка” – дабл-папа. В его семье подрастает двое мальчишек – Дима и Ваня. Телеведущий считает, что быть отцом мальчиков – это постоянно подавать пример: “Я стараюсь заниматься спортом, быть продвинутым, интересоваться увлечениями детей: разбираться в велосипедах, мультфильмах, играх, гаджетах, сленге. Одним словом, постоянно совершенствоваться”.

Григорий Решетник с детьмиФото: instagram.com

Григорий старается ограничивать детей в гаджетах, а больше времени уделять живому общению. А чтобы заинтересовать детей, шоумен выдумывает различные игры.

“Мы строим железные дороги, играем в роботов. Во мне много юмора, и я постоянно шучу. Мне нравится, когда ребенок смеется, мне кажется, это расширяет его восприятие жизни, возбуждает в нем новые эмоции”, – делится звездный папа.

Григорий, Ваня и Дима РешетникиФото: instagram.com

Анатолий Анатолич

Телеведущий, автор и продюсер Youtube-проекта “Зе Интервьюер” воспитывает двух принцесс – Алису (2011) и Лолиту (2013). Анатолий Анатолич признается, что самое лучшее в его жизни произошло уже после рождения детей.

“Я не из тех отцов, которые будут рассказывать: “Вот, посмотрите, это мои детки, вот у меня такие фотографии…”. Притом что я их безумно люблю, но стараюсь не быть “сумасшедшим папочкой”. Все то хорошее, что есть в моей жизни, произошло после появления Алисы и Лолиты. Все мои достижения – личные, карьерные – это все было после”.

Анатолий Анатолич с дочкамиФото: instagram.com

Ведущий любит проводить время с девочками активно. Просто сидеть с малышками дома – не для него.

“Мы с дочками можем поехать в ресторан или куда-то погулять – такой у нас отдых. Но вряд ли мы останемся дома – мне тяжело с ними просто сидеть, легче что-то вместе делать”, – говорит шоумен.