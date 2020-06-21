В мире отмечают День отца: мы вспомнили 10 суперпап украинского шоу-бизнеса, с которыми не соскучишься

Селебрити-папы на публике всегда в своем определенном образе – кто-то брутальный и суровый, кто-то серьезный и строгий, а кто-то позитивный и смешной. Но все это отходит на второй план, когда они переступают порог своего дома, где их ждут дети.
В День отца редакция theLime решила вспомнить звездных суперпап, которые искренне наслаждаются отцовством, а их отношения с чадами вызывают у публики неудержимое умиление.
MONATIK
Для артиста тема семьи – сокровенна, он крайне редко говорит о своих родных и не показывает публике лица своих детей. Известно, что Дмитрий – дважды папа. Вместе с супругой Ириной Демичевой хитмейкер воспитывает сыновей – Платона и Даниила. Рождения детей для певца – одно из ярких событий его жизни.
Дмитрий Монатик с сыновьями – Даниилом и Платоном
“У меня были два знаменательных дня, и именно они – на первом месте. Это дни рождения моих детей. Видеть то, как твое продолжение, твоя вечность появляется в мир… А еще это мальчики, это большая награда. Я благодарен судьбе. Во второй раз я вообще набрался смелости и перерезал пуповину!”, – поделился в одном из интервью Монатик.
Несмотря на то, что MONATIK много времени проводит в разъездах, на съемках и концертах, он старается принимать активное участие в воспитании сыновей. Певец не раз признавался, что балует своих крох, но при этом старается быть для них примером.
Музыкант с детьми на своей студии
Женя Галич
Рок-музыканты не такие уж брутальные и суровые, как о них принято думать. Особенно, когда в их жизни появляются дети. Фронтмен группы O.Torvald после рождения первенца стал уязвимым и очень трогательным.
Женя Галич с дочерью Евой
“Отцовство меня изменило больше, чем все, что со мной происходило до сих пор. У меня раньше практически не было уязвимых сторон, меня невозможно было расстроить, разозлить, заставить нервничать, переживать, бояться, беситься. Дочка со мной сделала страшные вещи: я стал более уязвимым и мнительным. Ева, наверное, единственный человек в мире, кто может из меня вить веревки. Я стараюсь быть строгим с ней, но это не всегда получается”, – говорит Галич.
В 2017 году в семье музыканта появился еще один ребенок – сын Даня.
Младший ребенок солиста O.Torvald
Сергей Бабкин
Несмотря на то, что Сергей Бабкин активно гастролирует, играет в театре и пишет стихи, своим главным талантом он считает умение быть хорошим отцом. Вместе с супругой Снежаной музыкант воспитывает троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (1 год). Также у певца есть сын от первого брака, который живет с мамой и ее мужем.
Сергей Бабкин с детьми
“Самый главный мой талант – это отцовство и супружество. Именно он очень увлекателен и невероятно безграничен. Его нужно развивать в себе и обогащать. Над ним нужно постоянно работать. Никакие другие таланты, умения и увлечения не сравнятся с ним. Это человеческий талант, который стоит на первом месте”, – говорит Сергей Бабкин.
Юрий Горбунов
Телеведущий стал отцом уже в сознательном возрасте. Сегодня 49-летний Горбунов воспитывает трехлетнего сына Ивана, которого ему подарила любимая жена Катя Осадчая. Шоумен души не чает в своем первенце и все свободное время от съемок проводит с малышом.
Юрий Горбунов с сыном Иваном
“Возможно, именно потому, что я уже в таком возрасте стал папой, не в 17 лет, не в 19, а тогда, когда это уже так называемое осознанное отцовство. И я очень рад, что это так. Когда ты молодой, у тебя много каких-то своих параллельных дел, и дети растут параллельно. А сейчас ценю каждый вечер, каждое утро, проведенные с сыном. Когда он ко мне прижимается, мы обмениваемся энергиями”, – делится эмоциями от отцовства Горбунов.
Звездный папочка с легкостью может “искупаться” с малышом в игрушечных шариках, построить лего-домик или отправиться с ребенком в увлекательное путешествие. В 2019 году Горбунов удостоился почетной награды “Папа года”.
Юрий Горбунов на дне рождения сына
Влад Яма
Хореограф считает отцовство главным достижением в своей жизни. Сегодня Влад воспитывает четырехлетнего сына Леона, а также мечтает о дочери. Танцор старается находить свободное время в своем плотном графике и проводить время с Ямой-младшим.
Влад Яма с сыном Леоном во время отдыха в Майами
“Когда я дома, стараюсь как можно больше времени проводить с сыном: играть с ним в прятки, купать его, читать с ним. Особенно мы любим читать вслух стихи о животных, – делится Влад. – Своим главным достижением я считаю именно отцовство. Это своеобразное посвящение, становление меня как настоящего мужчины, и в то же время – это огромная ответственность, безумная радость и совсем другое, более полное восприятие жизни”.
Сергей Притула
Сергей Притула – дважды папа. Шоумен воспитывает сына Дмитрия от первого брака и дочь Соломию, которую родила вторая супруга телеведущего Екатерина Сопельник.
Сергей Притула со старшим сыном
С рождением первенца Притула стал более спокойным и терпеливым. “Я никогда не причислял себя к людям типа “вода камень точит”. Благодаря Диме я стал менее раздражительным, более усидчивым, а не ленюсь приложить достаточно усилий, чтобы вместе с ним достичь какого-то результата”, – говорит шоумен. В воспитании будущего мужчины Притула придерживается двух главных принципов – умение постоять за себя и не обманывать родителей.
А с появлением на свет принцессы, ведущий стал добрым, мягким и нежным папой. А иногда может быть даже немножко мамой. “Мама – это мама! А папа – это папа. Но когда мама не дома, то папа – это мама!”, – говорит шоумен.
Сергей Притула с дочерью Соломией
Тарас Тополя
Лидер группы “Антитела” вместе с женой, певицей Alyosha, воспитывает двух сыновей – Романа (7 лет) и Марка (4 года), а недавно пара объявила, что готовится к рождению третьего ребенка.
Тарас Тополя с сыновьями
Будущий многодетный папа убежден, что главное в отношениях отцов и сыновей – проявление любви. “Почему-то у нас в обществе есть стереотип о строгом безэмоциональном отце и заботливой чуткой маме. Я не отказываю себе в удовольствии обнимать, целовать, баловать своих сыновей, говорить им приятное. Я понимаю, что это временное окно ограничено до того момента, когда они начнут искать эти эмоции, признание, любовь и тепло у друзей, девушек”, – считает музыкант.
Потап
Потап, который в 2019 году женился на певице Насте Каменских, имеет сына Андрея от первой жены Ирины Горовой. После развода, который прошел без скандалов, мальчик остался жить с матерью, но рэпер проводит с наследником каждую свободную минуту.
Потап с сыном Андреем
Звездный отец и сын любят проводить время в мужской компании: они вместе играют в футбол, баскетбол, катаются на роликах. Рэпер часто берет юного парня в путешествия, откуда оба привозят массу положительных эмоций.
Григорий Решетник
Ведущий “Холостяка” – дабл-папа. В его семье подрастает двое мальчишек – Дима и Ваня. Телеведущий считает, что быть отцом мальчиков – это постоянно подавать пример: “Я стараюсь заниматься спортом, быть продвинутым, интересоваться увлечениями детей: разбираться в велосипедах, мультфильмах, играх, гаджетах, сленге. Одним словом, постоянно совершенствоваться”.
Григорий Решетник с детьми
Григорий старается ограничивать детей в гаджетах, а больше времени уделять живому общению. А чтобы заинтересовать детей, шоумен выдумывает различные игры.
“Мы строим железные дороги, играем в роботов. Во мне много юмора, и я постоянно шучу. Мне нравится, когда ребенок смеется, мне кажется, это расширяет его восприятие жизни, возбуждает в нем новые эмоции”, – делится звездный папа.
Григорий, Ваня и Дима Решетники
Анатолий Анатолич
Телеведущий, автор и продюсер Youtube-проекта “Зе Интервьюер” воспитывает двух принцесс – Алису (2011) и Лолиту (2013). Анатолий Анатолич признается, что самое лучшее в его жизни произошло уже после рождения детей.
“Я не из тех отцов, которые будут рассказывать: “Вот, посмотрите, это мои детки, вот у меня такие фотографии…”. Притом что я их безумно люблю, но стараюсь не быть “сумасшедшим папочкой”. Все то хорошее, что есть в моей жизни, произошло после появления Алисы и Лолиты. Все мои достижения – личные, карьерные – это все было после”.
Анатолий Анатолич с дочками
Ведущий любит проводить время с девочками активно. Просто сидеть с малышками дома – не для него.
“Мы с дочками можем поехать в ресторан или куда-то погулять – такой у нас отдых. Но вряд ли мы останемся дома – мне тяжело с ними просто сидеть, легче что-то вместе делать”, – говорит шоумен.
- Ранее theLime сделал подборку звездных супермам, которые успевают не только воспитывать детей, но и быть успешными в своей профессии.