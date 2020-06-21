Какие области в Украине бьют рекорды, а где нет новых случаев коронавируса: данные на 21 июня

По состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области – 101 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Также много новых заболевших в Закарпатской области (80) и Ровенской (96). А вот в Луганской области не выявлено ни одного нового случая, а в Херсонской области – 1.
Коронавирус в областях
- Винницкая – 1647 (+20)
- Волынская – 1782 (+39)
- Днепропетровская – 1042 (+6)
- Донецк – 362 (+7)
- Житомирская – 1257 (+28)
- Закарпатская – 2149 (+80)
- Запорожская – 554 (+3)
- Ивано-Франковск – 2015 (+34)
- Киевская – 2208 (+34)
- Кировоградская – 620 (8)
- Луганская – 72 (+0)
- Львовская – 3780 (+101)
- Николаевская – 358 (+9)
- г. Киев – 4325 (+73)
- Одесская – 1266 (+34)
- Полтавская – 291 (+1)
- Ровенская – 2872 (+96)
- Сумская – 257 (+5)
- Тернопольская – 1688 (45)
- Харьковская – 1805 (+26)
- Херсонская – 186 (+1)
- Хмельницкая – 622 (10)
- Черкасская – 603 (11)
- Черновицкая – 4324 (+56)
- Черниговская – 475 (8)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 735 новых случаев коронавируса, что гораздо меньше, чем в предыдущие дни.