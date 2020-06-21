Какие области в Украине бьют рекорды, а где нет новых случаев коронавируса: данные на 21 июня

По состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области – 101 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Также много новых заболевших в Закарпатской области (80) и Ровенской (96). А вот в Луганской области не выявлено ни одного нового случая, а в Херсонской области – 1.

Коронавирус в областях

Винницкая – 1647 (+20)

Волынская – 1782 (+39)

Днепропетровская – 1042 (+6)

Донецк – 362 (+7)

Житомирская – 1257 (+28)

Закарпатская – 2149 (+80)

Запорожская – 554 (+3)

Ивано-Франковск – 2015 (+34)

Киевская – 2208 (+34)

Кировоградская – 620 (8)

Луганская – 72 (+0)

Львовская – 3780 (+101)

Николаевская – 358 (+9)

г. Киев – 4325 (+73)

Одесская – 1266 (+34)

Полтавская – 291 (+1)

Ровенская – 2872 (+96)

Сумская – 257 (+5)

Тернопольская – 1688 (45)

Харьковская – 1805 (+26)

Херсонская – 186 (+1)

Хмельницкая – 622 (10)

Черкасская – 603 (11)

Черновицкая – 4324 (+56)

Черниговская – 475 (8)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 735 новых случаев коронавируса, что гораздо меньше, чем в предыдущие дни.