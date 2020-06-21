Какие области в Украине бьют рекорды, а где нет новых случаев коронавируса: данные на 21 июня

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По состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области – 101 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Также много новых заболевших в Закарпатской области (80) и Ровенской (96). А вот в Луганской области не выявлено ни одного нового случая, а в Херсонской области – 1.

Коронавирус в областях

  • Винницкая – 1647 (+20)
  • Волынская – 1782 (+39)
  • Днепропетровская – 1042 (+6)
  • Донецк – 362 (+7)
  • Житомирская – 1257 (+28)
  • Закарпатская – 2149 (+80)
  • Запорожская – 554 (+3)
  • Ивано-Франковск – 2015 (+34)
  • Киевская – 2208 (+34)
  • Кировоградская – 620 (8)
  • Луганская – 72 (+0)
  • Львовская – 3780 (+101)
  • Николаевская – 358 (+9)
  • г. Киев – 4325 (+73)
  • Одесская – 1266 (+34)
  • Полтавская – 291 (+1)
  • Ровенская – 2872 (+96)
  • Сумская – 257 (+5)
  • Тернопольская – 1688 (45)
  • Харьковская – 1805 (+26)
  • Херсонская – 186 (+1)
  • Хмельницкая – 622 (10)
  • Черкасская – 603 (11)
  • Черновицкая – 4324 (+56)
  • Черниговская – 475 (8)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 735 новых случаев коронавируса, что гораздо меньше, чем в предыдущие дни.