Суд отпустил на отдых на море подозреваемого в убийстве ветерана АТО “Сармата”: скандальные детали

Суд освободил от домашнего ареста бизнесмена Евгения Бродского, которого обвиняют в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной “Сармат”), чтобы он 5 дней отдохнул на море.

Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте Громадське.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней – до 22 июня включительно.

Для укрепления детского здоровья почему-то была выбрана база отдыха Sun resort, расположенная на косе.

По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.

Друзья “Сармата” уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.

Напомним, что ранее суд освободил из-под стражи 4 обвиняемых, среди которых Михаил Сигида, который отбывает домашний арест в Бердянске.

Участник боевых действий на востоке Украины Виталия Олешко на позывной “Сармат” был убит двумя выстрелами в спину и голову днем 31 июля 2018 у собственного отеля в Бердянске, где он жил со своей семьей. Подозреваемых исполнителей преступления задержали в тот же день. В конце августа Артем Матюшин два обличительные показания в предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду.

Всего в деле 11 фигурантов. Среди обвиняемых в организации и совершении убийства Виталия Олешко семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков – вероятные исполнители. Еще двое, вероятно могли следить за “Сарматом” накануне убийства, члены так называемой группы Власюка – Денис Зеленкин и Тарас Мовчан. 28 июля 2019 дело передали в суд.

Как сообщал “источник”, ранее стали известны имя и подробности биографии одного из заказчиков и организаторов убийства активиста, ветерана АТО Виталия Олешко с позывным “Сармат”.