На отдых на авто: лучшие направления для пляжного отпуска в Украине

Даже не выезжая за пределы Украины, можно найти множество мест для чудесного морского отдыха, особенно если у вас есть автомобиль.

“источник” собрал варианты курортных мест, куда удобно добраться на собственной машине.

Одесса

Этот курортный город предлагает множество вариантов для проживания и развлечений – тут есть жилье на любой вкус и кошелек и богатая палитра развлечений. Однако само море нередко разочаровывает отдыхающих грязной водой.

Скадовск

Это спокойное место для отдыха пользуется славой детского курорта. Пляжи здесь из песка и мелких ракушек, мелкое море у берега, вода обычно теплая. Город предлагает и большое количество развлечений, есть аквапарк и дельфинарий. Однако дорога к курорту со всех направлений оставляет желать лучшего.

Затока

Уютный поселок под Одессой предложит множество вариантов жилья, широкие песчаные пляжи, аквапарк, водные развлечения. Однако автомобильная дорога сюда в очень плохом состоянии.

Железный Порт

Большинство пансионатов и развлекательных заведений здесь расположены непосредственно на побережье. Море здесь открытое, глубина почти сразу – значительная, что привлекает в населенный пункт заядлых дайверов. Также привлекательна местная природа, в частности, ландшафты расположенного здесь биосферного заповедника. Дорога сюда долгая, но в основном неплохая.

Коблево

Замечательный выбор для семейного отдыха. Зона пляжей и отелей тянется вдоль моря около пяти километров, причем есть варианты на разный вкус и кошелек. Пляжи песчаные, есть аквапарк и дельфинарий. Особенная изюминка Коблево – сосновый лес. В Коблево ведут приличные дороги сразу с двух направлений – из Одессы и Николаева.

Бердянск

Этот курорт расположен на Азовском побережье. В городе множество вариантов для проживания. Пляжи песчаные и широкие. При этом добираться на авто сюда удобно по хорошо отремонтированной автодорога от трассы Е-105 до самого города.

Кирилловка

Хороший вариант для бюджетного отдыха. Пляжи песчаные, с долгим заходом в море, полный комплект развлекательных заведений. Местные дороги здесь не очень ровные, но большая часть пути из больших городов Украины проходит по трассам приемлемого качества.

Геническ

Город расположен у самого начала Азовского моря, по километражу ближе всех других азовских курортов к центральным и западным регионам Украины. Море тут чаще всего теплое, но город хорошо продувается ветрами, поэтому жара здесь обычно не такая злая. Также плюсом является то, что рядом находится заповедник Аскания-Нова.

Как сообщал “источник”, одним из популярных туристических маршрутов внутри Украины является отдых на Днестре. Днестровский каньон – это 250 километров невероятной красоты пейзажей. Здесь не придется скучать, ведь отдых здесь можно устроить и на воде, и в небе, и даже под землей.