От авто ничего не осталось: на трассе Днепр-Запорожье произошло жуткое ДТП с фурой, фото

В Днепропетровской области автомобиль Nissan Maxima на трассе Днепр-Запорожье врезался в фуру. В ДТП погибли трое человек, среди них – ребенок.

О смертельной аварии сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

По данным спасателей, в аварии погибли двое мужчин 1998 и 1992 года рождения, а также девочка 2017 года рождения. Пострадали еще двое детей – мальчики 2015 и 2019 года рождения. Их доставили в областную детскую больницу с диагнозом “политравма”, они находятся в тяжелом состоянии.

Также с места аварии госпитализированы двое взрослых. Одна из пострадавших, 27-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии, ей предстоит сложная операция на черепе.

ДТП произошло поздним вечером в субботу, 20 июня, около 23:40. Автомобиль Nissan следовал за грузовой фурой, которая начала совершать поворот влево. В это время и случилось столкновения, последствия которого видны на снимках, опубликованных на сайте “Информатор”.

Все обстоятельства случившегося устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал “источник”, раньше в Киеве на проспекте Науки произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Его госпитализировали с черепно-мозковой травмой.