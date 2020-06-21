В Великобритании мужчина устроил кровавую резню, много погибших и пострадавших: фото

В субботу, 20 июня, вечером в городе Реддинг (Великобритания) 25-летний ливиец с ножом набросился на толпу людей, трое человек погибли, еще трое ранены.

Об этом сообщает The Telegraph.

Пострадавших доставили в реанимационное отделение местной больницы, им оказывают необходимую помощь. Злоумышленника задержали.

“Мы задержали нападавшего и пока не ищем других людей, которые могут быть причастны к нападению. Сейчас событие не трактуют как теракт, но полиция понимает вероятную мотивацию”, – заявил детектив Ян Хантер.

Уточняется, что 20 июня в парке Реддинга проходил мирный протест Black Lives Matter. Организаторы заявили, что нападение не было связано с ним.

Как сообщал “источник”, ранее в США мужчина с оружием устроил кровавую бойню в пивоваренном комплексе, погибли семь человек, включая стрелка.