Люди готовы были разорвать: в Киеве пьяный водитель влетел в остановку, видео

Вечером в субботу, 20 июня, в столичном микрорайоне Троещина нетрезвый водитель устроил дорожно-транспортное происшествие на остановке общественного транспорта, после чего его пришлось защищать от самосуда.

Видео с места инцидента опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.

“На Лаврухина автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Пешеходы хотели устроить самосуд. Прибыло три наряда полиции и огородили место ДТП”, – сказано в подписи к видео.

О количестве пострадавших и их состоянии пока неизвестно.

Напомним, что раньше в столице на проспекте Науки произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Его госпитализировали с черепно-мозковой травмой.

Как сообщал “источник”, на улице Бойчука в Киеве попал в аварию на перекрестке, который регулируется светлофором, автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который в народе называют “геликом”.