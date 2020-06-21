“Тонули” авто и люди: на Россию обрушились мощные ливни, фото и видео последствий

От мощного ливня в субботу, 29 июня, пострадала российская столица Москва: в городе затопило улицы и подземные переходы, ветер повалил десяток деревьев, ударом молнии поразило двоих людей.

Фото и видео последствий потопа очевидцы публикуют в соцсетях.

По данным оперативных служб, больше всего пострадал южный район Москвы, над которым прошел грозовой фронт. Движение по некоторым улицам, который превратились в реки, пришлось перекрыть. На улицах и в дворах затопило десятки автомобилей.

В районе метро Южная водой залило оживленный перекресток, машины на парковках оказались под водой, полностью залило водой подземный переход. Из-за разгула стихии образовалась многокилометровая пробка в обе стороны.

Из-за сильного ветра упали десять деревьев. Кроме того, во время грозы в парке “Коломенское” от удара молнии пострадали два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что на юге Москвы выпало до 70% месячной нормы осадков. С таким количеством осадков не смогла совладать ливневая канализация.

Как сообщал “источник”, ранее на окраине российского города Санкт-Петербурга стихия нанесла ущерб десяткам автомобилей.