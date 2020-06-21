День отца 2020: прикольные открытки, смс и видеопоздравления

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День отца.

“источник” собрал лучшие открытки, смс и видеопоздравления к празднику.

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Проходят года, но ты, дорогой наш папа, остаешься, по-прежнему, таким же молодым, любящим и добрым! Для нас ты всегда будешь самым любимым на свете! Спасибо тебе за все душевное тепло, которое ты нам дарил долгие годы! Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и помни – мы всегда с тобой рядом!

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Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ!

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Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

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Папа дорогой! Мне не нужно поводов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты сделал и делаешь для меня! В этот прекрасный день отца, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что что ты меня вырастил, воспитал и отдал мне часть своей души! Желаю тебе здоровья, радости, любви, молодости! Я буду всегда тебе надежной опорой!

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В этот день хотим поздравить всех пап с их праздником! Отцовство требует ответственности и терпения, внимания и трудолюбия. В этот день хочется выразить благодарность вам за то, что для нас вы всегда были опорой и поддержкой, за то, что нас вырастили и воспитали, не жалея ни времени, ни сил! С праздником, дорогие наши отцы!

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В день отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

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Ты отец – глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

***

Годы тают быстро, словно дым.

Мы желаем папе счастья,

Оставаться молодым,

Мы желаем и здоровья,

Чтоб на всех хватило сил,

Чтобы каждый день с любовью

Только радость приносил!

***

Отцовских чувств не передать,

Когда они проснутся.

Отцы готовы помогать,

Лишь стоит улыбнуться!

Спасибо, папочки, за труд

Терпенье без конца.

Вам дети подвиги учтут

Сегодня, в День отца!

***

Все качества лучшие папа собрал,

Ты мой солнца лучик, мужской идеал!

Отец обожаемый, я без конца

Тебе благодарна. Родной, с Днем отца!