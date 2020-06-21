День отца 2020: прикольные открытки, смс и видеопоздравления

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День отца.
“источник” собрал лучшие открытки, смс и видеопоздравления к празднику.
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Проходят года, но ты, дорогой наш папа, остаешься, по-прежнему, таким же молодым, любящим и добрым! Для нас ты всегда будешь самым любимым на свете! Спасибо тебе за все душевное тепло, которое ты нам дарил долгие годы! Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и помни – мы всегда с тобой рядом!
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Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ!
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Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
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Папа дорогой! Мне не нужно поводов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты сделал и делаешь для меня! В этот прекрасный день отца, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что что ты меня вырастил, воспитал и отдал мне часть своей души! Желаю тебе здоровья, радости, любви, молодости! Я буду всегда тебе надежной опорой!
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В этот день хотим поздравить всех пап с их праздником! Отцовство требует ответственности и терпения, внимания и трудолюбия. В этот день хочется выразить благодарность вам за то, что для нас вы всегда были опорой и поддержкой, за то, что нас вырастили и воспитали, не жалея ни времени, ни сил! С праздником, дорогие наши отцы!
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В день отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
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Ты отец – глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
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Годы тают быстро, словно дым.
Мы желаем папе счастья,
Оставаться молодым,
Мы желаем и здоровья,
Чтоб на всех хватило сил,
Чтобы каждый день с любовью
Только радость приносил!
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Отцовских чувств не передать,
Когда они проснутся.
Отцы готовы помогать,
Лишь стоит улыбнуться!
Спасибо, папочки, за труд
Терпенье без конца.
Вам дети подвиги учтут
Сегодня, в День отца!
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Все качества лучшие папа собрал,
Ты мой солнца лучик, мужской идеал!
Отец обожаемый, я без конца
Тебе благодарна. Родной, с Днем отца!