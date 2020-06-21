Жара и ливни не отступают: чего ждать от погоды 21 июня

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 21 июля, в Украине будет жарко, но с ливнями.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье по всей территории Украины тоже будет падать дождь, в стране прогнозируют грозы, лишь в Харькове, Донецке и Луганске будет ясно и солнечно.
Температура воздуха:
- на западе 22-27 градусов;
- на востоке 27-32 градусы;
- на севере 26-30 градусов;
- на юге 24-29 градусов;
- в центре Украины и Киеве 28-30 градусов;
Как сообщал “источник”, ранее украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в 2020 году в Украине будет теплым и сухим.
Также ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на лето 2020 года.
Напомним, в четверг, 18 июня, в Киевской области бушевала непогода: ураган наделал немало бед. По словам жителей, деревья повалены практически на каждой улице в поселке Клавдиево-Тарасово.