Жара и ливни не отступают: чего ждать от погоды 21 июня

Синоптики дали свежий прогноз погоды на воскресенье, 21 июля, в Украине будет жарко, но с ливнями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье по всей территории Украины тоже будет падать дождь, в стране прогнозируют грозы, лишь в Харькове, Донецке и Луганске будет ясно и солнечно.

Температура воздуха:

на западе 22-27 градусов;

на востоке 27-32 градусы;

на севере 26-30 градусов;

на юге 24-29 градусов;

в центре Украины и Киеве 28-30 градусов;

Как сообщал “источник”, ранее украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в 2020 году в Украине будет теплым и сухим.

Также ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на лето 2020 года.

Напомним, в четверг, 18 июня, в Киевской области бушевала непогода: ураган наделал немало бед. По словам жителей, деревья повалены практически на каждой улице в поселке Клавдиево-Тарасово.