Водопады, спуск по реке и в подземную пещеру: сколько стоит экстремальный отдых на Днестре

Пандемия коронавируса разрушила все планы на отпуск, поэтому сейчас стали популярными путешествия по Украине. Одним из популярных туристических маршрутов стал отдых на Днестре.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “ТСН”.

Днестровский каньон – это 250 километров невероятной красоты пейзажей. Здесь не придется скучать, ведь отдых здесь можно устроить и на воде, и в небе, и даже под землей.

За красивым селфи стоит ехать на загадочный остров, который называют Инь Янь. Он образовался во время наводнения 1969 года, добраться сюда очень непросто. Из-за отсутствия нормальных дорог сюда лучше ехать поездом. Сначала надо добраться к Тернополю, а потом маршруткой ехать 3 часа до села Литячи.

Для любителей экстрима есть лучший вариант как добраться к острову – сплав по реке, однако сначала нужно поселиться в кемпинге в селе Лука. Разбить здесь палатку стоит 90 гривен в сутки.

Для тех, кто хочет больше комфорта, есть бунгало с собственной верандой (760 грн). Особенность кемпинга – санузел совместный, независимо от того живете вы в палатке или в доме. Кухня тоже общая, пользования ей бесплатное. Для тех, кто не хочет готовить во время отпуска, работает столовая. Комплексный обед в среднем стоит 100 грн.

Сплавы по Днестру предлагают разные: и вверх, и вниз по течению. Река спокойная, поэтому покататься можно даже с ребенком. С собой следует иметь головной убор от солнца, солнцезащитный крем, телефон в водонепроницаемом чехле и бутылку воды. Однодневный сплав в сопровождении гида стоит 690 гривен с человека.

На живописном маршруте есть даже остановки: здесь покажут пещеру отшельника и водопад с поэтическим названием “Девичьи слезы”. Также желающим предлагают покататься на сапе. Становиться на него можно без подготовки, главное – не отвлекаться и держать баланс.

Полет над каньоном и спуск в одну из самых длинных пещер мира. В 20 километрах от лагеря в селе Одаив есть возможность увидеть каньон не только с земли, но и с высоты птичьего полета. Здесь можно полетать: за 15 минут такого развлечения придется заплатить 800 гривен.

Еще один формат отдыха – под землей. В 80 километрах от лагеря есть пещера под названием Оптимистическая. Двести семьдесят километров под землей – это вторая по протяженности пещера в мире. Туда на экскурсию можно ходить даже с маленькими детьми.

Четыре часа с гидом стоит 1500 гривен за группу до 10 человек; 150 гривен нужно доплатить за снаряжение. В пещере в одной из галерей можно оставить и свой след.

Как сообщал “источник”, ранее был назван перечень лучших мест отдыха в Закарпатской области.