Унизили армию: в сети указали на неожиданную характеристику медали для бойцов ООС

Украинский блогер, ветеран АТО Олег Болдырев, известный также как Мартин Брест, возмутился тем, что выдаваемый военным нагрудный знак (медаль) участника ООС теперь стал пластмассовым.

Об этом он написал в Facebook.

“Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдается в комплекте с удостоверением участника боевых действий. Эта медаль теперь – пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл. Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года. Отличный шаг. Больше унизить Армию, чем это сделало Министерство обороны, было, наверное, невозможно“, – отметил он.

Пользователь Facebook с ником Sergey Naumovich возразил, что такие нагрудные знаки и в 2018 году были пластмассовыми.

Украинский военный Александр Гром подчеркнул, что в апреле 2018 года в военкомате впервые увидел такие нагрудные знаки из пластика.

“Взвесив три различных образца (этой медали) от различных производителей и рассмотрев структуру, понял, что кто-то в департаменте закупок Министерства обороны кучеряво наварился. При одной закупочной цене закупить сотню тысяч – это уже не меньше 10 млн гривен чистого навара. Об этом я ранее написал пост и в результате, насколько мне известно, пластик изъяли из военкоматов. Но вижу, что кому-то очень надо снова впарить ветеранам вместо нормальных знаков отличия этот хлам. Рекомендую открыть Положение о знаках отличия, где четко написано, из какого материала они должны быть изготовлены, и не принимать таких подачек“, – написал военный в Facebook.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что детям на оккупированном Донбассе вручают российские медали.