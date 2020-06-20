День медика 2020: яркие поздравления и открытки

21 июня в Украине и в других странах мира отмечают Международный день медика. Он традиционно отмечается в третье воскресенье июня.
“источник” подготовил по этому поводу яркие открытки и поздравления с праздником.
Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек – никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
Побольше летнего тепла,
Эмоций, чувств весенних,
Поменьше стуж, зимней хандры,
Тоскливых дней осенних!
Здоровья, счастья и добра,
Веселых пациентов.
С Днем медика тебя, ура!
Успеха в сто процентов.
Медработников страны,
Поздравляем от души.
С профессиональным днем,
Вам желаем счастья в нем.
Искреннего вам терпения,
Боевого настроения.
Чтобы были все здоровы,
Чтоб развеялись все ссоры.
Вам желаем понимания,
И в карьере процветания.
Уважения, доброты,
Счастья, бодрости, любви.
***
С Днем медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.