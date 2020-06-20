День медика 2020: яркие поздравления и открытки

21 июня в Украине и в других странах мира отмечают Международный день медика. Он традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

“источник” подготовил по этому поводу яркие открытки и поздравления с праздником.

Люди в белых халатах, поклон вам

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек – никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

Побольше летнего тепла,

Эмоций, чувств весенних,

Поменьше стуж, зимней хандры,

Тоскливых дней осенних!

Здоровья, счастья и добра,

Веселых пациентов.

С Днем медика тебя, ура!

Успеха в сто процентов.

Медработников страны,

Поздравляем от души.

С профессиональным днем,

Вам желаем счастья в нем.

Искреннего вам терпения,

Боевого настроения.

Чтобы были все здоровы,

Чтоб развеялись все ссоры.

Вам желаем понимания,

И в карьере процветания.

Уважения, доброты,

Счастья, бодрости, любви.

***

С Днем медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и медпрофессионализма. Пусть каждый день ведёт к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.