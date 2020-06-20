Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу: важное заявление ученых

Китайские ученые установили, что выработка антител к коронавирусу в организме человека быстро снижается.

Об этом сообщает CNBC.

Согласно с данными исследования носителей коронавирусной инфекции, уже через восемь недель у большинства уровень антител падает. Быстрее всего это происходит у тех, кто переболел коронавирусом безсимптомно.

“Эти результаты ставят под сомнение принципиальную возможность выработки популяционного иммунитета и полную победу над вирусом SARS-CoV-2”, – считают ученые.

Такие выводы сделаны после наблюдения за 37 пациентами с безсимптомным течением болезни и 37 пациентами с выраженными признаками COVID-19.

“За восемь недель наблюдения содержание антител снизилось у 81% бессимптомных больных и у 62% носителей с симптомами COVID-19. Вдобавок, количество антител снизилось до не выявляемого уровня в 40% бессимптомных случаев, по сравнению с 12,9% у симптомных”, – говорится в материалах исследования.

Ученые сделали вывод, что человек может заразится повторно, а устойчивый иммунитет к вирусу не вырабатывается. Временного иммунитета хватает не более, чем на 2-3 месяца.

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что они все еще изучают ключевые аспекты действия вируса, включая иммунную реакцию организма. Ответы помогут при разработке вакцины и оценке темпов формирования иммунитета у населения.

Как сообщал “источник”, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую и очень опасную фазу пандемии коронавируса COVID-19.