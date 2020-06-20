Заперты без лекарств: пациенты пожаловались на “борьбу” с коронавирусом в Крыму

В оккупированном Россией Крыму пациентов в больнице держат в изоляции из-за обнаружения случаев коронавируса.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей Twitter-странице.

Ситуация произошло в больнице города Евпатория. Там у нескольких человек диагностировали COVID-19. Остальных пациентов переместили на другой этаж и оставили в изоляции вместе с теми, кто контактировал с зараженными.

Из-за этого началась цепочка новых заражений и больных изолировали. Остальных оставили снова на повторном карантине, даже после отрицательного теста на коронавирус.

“Запертые вот с такой “медициной”, без лекарств,без денег,без всего…”, – прокомментировала ситуацию блогер.

Как сообщал “источник”, в оккупированном Россией Крыму ситуацию с коронавирусом на улицах контролируют разные службы и даже банды.