Денег больше не предложим: адвокат Ефремова выступил с громким заявлением

Представители российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи погибшего курьера Сергея Захарова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева.

Он отметил, что уже встречался с братом погибшего. По мнению правозащитника, тот был готов к конструктивному диалогу.

“Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением”, – сказал Пашаев.

Такое заявление защитника обвиняемого прокомментировал адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он подчеркнул, что экспертиза не подтвердила психических нарушений у Ефремова.

“Меня лично это очень радует. Я не мог даже представить, как актер, который выходит на сцену и гениально исполняет свои роли, может быть невменяемым”, – сказал Добровинский.

По его словам, хорошая новость, что противоположная сторона согласилась с желанием семьи Захаровых не принимать никакие денежные компенсации и оставить решение по данному делу на усмотрение суда.

“А это значит, что прекратятся все инсинуации на тему получения семьей Захаровых денег. И закончится неимоверное давление, которое оказывалось на моих доверителей”, – сказал адвокат пострадавшей семьи.

Как сообщал “источник”, родные и близкие российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве 8 июня, высказывают опасение, что он не перенесет тюремного заключения.