На Донбассе во время взрыва погибла супружеская пара: фото

В Станице Луганской произошел взрыв в частном доме, вследствие трагедии погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

На месте правоохранители зафиксировали, что случился взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате этого от полученных травм погибли владельцы дома – мужчина, 1962 года рождения, и женщина, 1968 года рождения.

Полицейские устанавливают обстоятельства, причины и детали происшествия.

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