Пожар в бизнес-центре в Киеве: новые подробности, фото и видео

Пожар в здании “Киевпроекта” в столице, который произошел 20 июня вечером, уже ликвидировали.

Об этом сообщает “источник”.

Однако на месте у здания по улице Богдана Хмельницкого еще долго дежурили пожарные. Из-за ЧП бизнес-центр обесточено.

Отметим, что возгорание возникло на 10 этаже. В результате возникновения густого черного дыма последствия пожара видны до 15 этажа.









Напомним, что во время пожара черный дым, который выходил из окон здания “Киевпроекта”, поднимался высоко в небо. Также из окна были видны языки пламени.

Как ранее сообщал “источник”, в столице России Москве в субботу, 20 июня, вспыхнул пожар на цементном заводе, огонь охватил около 700 квадратных метров одного из ангаров завода.