“Шахтер” в 13-й раз стал чемпионом Украины: видеообзор

“Шахтер” обыграл “Александрию” в игре 27-го тура чемпионата Украины со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом страны.

“Горняки” первыми забили в матче. На 13-й минуте Тайсон реализовал пенальти, который был назначен за фол Антона Шендрика на Жуниоре Мораесе. В начале второго тайма “Александрия” смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала Евгений Банада поразил угол ворот Андрея Пятова ударом головой. А через три минуты второй мяч забил Максим Третьяков, реализовав 11-метровый удар, который был назначен за игру рукой Николаем Матвиенко.

Однако “Шахтер” смог достаточно быстро отыграться. Тете ударом в касание замкнул передачу Тайсона. Еще через 18 минут “горняки” уже были впереди. Евгений Коноплянка, едва выйдя на поле, сделал передачу на Тете, а тот ударом головой сделал дубль.

Победа позволила “Шахтеру” за пять туров до конца первенства Украины выиграть чемпионский титул. Для донецкой команды он стал 13-м. Больше имеет только киевское “Динамо” – 15.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

27-й тур

ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ – 3:2

Голы: Тайсон, 13 (с пен.); Банада, 48; Третьяков, 51 (с пен.); Тете, 60; Тете, 78.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 78), Степаненко (Тете, 57), Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 86), Тайсон, Мораес.

Александрия: Билык, Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 64), Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгый, 23), Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.