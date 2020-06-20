В ГБР начали новое расследование, связанное с Порошенко: первые подробности

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за слежки за бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает политик и журналист Владимир Арьев на своей Facebook-странице.

Отмечают, что слежка проводилась на автомобилях с номерами, которые отсутствуют в реестре. Данное расследование поручили ГБР.

Арьев предложил несколько вариантов того, по его мнению, из-за чего закроют дело. В частности он привел вариант такси и авто, которые прятались от видеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщал “источник”, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) подтвердили существование уголовного производства на предмет разжигания межнациональной розни. Об этом выступая перед своими сторонниками возле Печерского райсуда Киева, который должен был выбрать пятому президенту меру пресечения, заявлял Петр Порошенко.