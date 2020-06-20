В Киеве вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке: первые фото и подробности

В субботу вечером, 20 июня, в Киеве произошел пожар в многоэтажном здании.

Об этом сообщает пользователь сети Виталий Селюк на Facebook-странице.

Черный дым, который выходил из окон здания “Киевпроекта”, поднимался высоко в небо. Также из окна были видны языки пламени.

“Черный дым из “Киевпроекта” – значит проектанты признали свои ошибки и решили сжечь новый проект Генплана. Если серьезно, то больше всего беспокоит, не затронет ли этот пожар уникальный архив “Киевпроекта”, в котором тысячи томов по послевоенной застройке Киева”, – написал очевидец и опубликовал фото.