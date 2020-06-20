В Украине назвали основные причины роста заболеваемости коронавирусом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на распространение коронавируса в Украине повлияло нарушение карантинных правил.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Ляшко, рост заболеваемости привел к усилению контроля за соблюдением санитарных норм.

На комиссии обсудили основные причины, которые повлияли на рост количества новых случаев заболевания и заслушали регионы, в которых осложнена эпидситуация (Львовская, Ровенская, Закарпатская, Одесская, Киевская области и город Киев).

“Основная причина роста – нарушение санитарных мероприятий субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте. Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль”, – подчеркнул Ляшко.

Контроль обеспечат с помощью рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований относительно функционирования в условиях адаптивного карантина. В частности, проверят ношение масок, соблюдение социальной дистанции и определенных мер дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, рынках и общественном транспорте.

Также будет проверено выполнение противоэпидемических мероприятий при работе дошкольных учреждений, учреждений, оказывающих услуги по размещению, объектами торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров.

Полиция и другие службы организуют мероприятия направленные на использование электронного сервиса “Дій вдома” гражданами, которые должны находиться в самоизоляции. Также будет усилен контроль за лицами с подтвержденным случаем коронавирусной болезни.

Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение дополнительного транспорта для недопущения скопления людей в момент пиковой нагрузки.

“Медицинские работники, совместно с Национальной Полицией должны усилить меры по расследованию и отслеживанию контактных лиц. В течение нескольких месяцев пандемии COVID-19 в большинстве областей наладилось очень хорошее сотрудничество”, – добавил Ляшко.