Протесты в Беларуси: число задержанных стремительно растет, фото

В Беларуси силовики задерживают все больше людей во время массовых протестов в разных городах против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание “Вясна”.

Люди протестовали выстраиваясь в “цепь солидарности” в Борисове, Бобруйске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Калинковичах, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Пинске, Солигорске, Минске и других городах.

Активисты выстраивались в “живую цепь” в знак призыва к проведению честных выборов и с требованием отпустить задержанных участников предвыборной гонки.

Однако силовики на мирных акциях начали задерживать протестующих. Так, в Минске задержали более 100 человек, включая и журналистов. Около 10 людей были задержаны в Бобруйске. Также есть и “захваченные” правоохранителями в других городах.

Отмечают, что в столице силовики у 15 задержанных отобрали телефоны и не вернули их, когда людей отпускали. Сказали, что “потеряли” и отдадут позже.

Других активистов в отделении заставляли подписывать бумаги. Также милиционеры говорили задержанным просить прощения в суде за свои действия.

Напомним, в сети появилось видео протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, состоявшихся в различных городах страны.

Как сообщал “источник”, в Беларуси полицейские боятся народного гнева во время протестов и массовых задержаний, они всеми силами пытаются его избежать.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте в материале “источника”: Беларусь на пороге протестов: как Лукашенко воюет с оппозицией и Россией одновременно.