На популярнейшем украинском курорте будут жестко проверять пляжи: что известно

В Одесской области увеличились случаи заражения коронавирусом, потому будут проверять пляжи на соблюдения отдыхающими карантинных правил.

Об этом сообщает председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей Facebook-странице.

По его словам, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, наблюдается рост лабораторно подтвержденных случаев в 1,7 раза (133 случая против 80).

За минувшие сутки в Одесской области диагноз подтвердился у 32 пациентов. Зафиксировано два летальных случая.

Вместе с тем эпидемическая ситуация остается устойчивой. Общее количество заболевших в области составляет 1 234.

Наибольшие очаги наблюдаются в:

Одессе – 301 случай;

Болградском районе – 100 случаев;

Подольском районе – 449 случаев.

Из-за пренебрежения санитарными правилами, на карантин закрыты три села в Одесской области, а в Болградском районе закрыты рынки, торговые центры, рестораны.

20 июня из-за неустойчивой эпидемической ситуации было проведено экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На следующей неделе в Одесской области начнутся усиленные проверки пляжей, рынков, предприятий общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

На территориях курортных районов Одесской области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, которые посещают пляжи и базы отдыха. Полиция будет жестко реагировать на нарушение санитарных правил.

“Я уверен, никто не хочет, чтобы в Одесской области возобновлялись жесткие карантинные ограничения, а любимые места вновь закрылись. Но адаптивный карантин является эффективным лишь при сознательного поведения всех граждан. Поэтому еще раз призываю ответственно относиться к рекомендациям Министерства здравоохранения и избегать мест большого скопления людей, носить маску и чаще мыть руки”, – написал Куцый.

Как сообщал “источник”, несмотря на карантин в курортный поселок Кирилловка на выходные приехало много туристов.