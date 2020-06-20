Новое обострение на Донбассе: боевики ранили украинских военных, подробности

В субботу, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Штаб ООС на Facebook-странице.

Боевики обстреливали районы из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

“Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются”, – говорится в Штабе.

Как сообщал “источник”, на Донбассе правоохранители задержали бывшего военнослужащего ВСУ, который готовил серию терактов.