День папы 2020: красивые поздравления в картинках, стихах и прозе

В воскресенье, 21 июня, в Украине и во многих странах мира отмечают День отца.

“источник” предлагает варианты поздравлений с Днем отца в стихах и прозе.

Поздравления с Днем отца в стихах

Папа, поздравляем с Днем отца!

Мы желаем сил и крепкого терпения,

Долгих лет и счастья без конца!

***

Ты хозяин в доме главный,

Деньги в дом несешь исправно,

Ловко в стену гвоздь забьешь и никогда не устаешь!

Наш кормилец, командир,

Для детей своих – кумир!

Наш по жизни молодец!

С праздником тебя, отец!

Отличных отцов не так много на свете,

Но мне несказанно с тобой повезло!

Ты самый чудесный на нашей планете!

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть счастье, здоровье, удача и бодрость, всегда за тобою идут по пятам.

Друзья и коллеги пусть тебя не подводят.

Иди без помех к своим классным мечтам!

***

Я за тобой, как за стеной,

Спасибо папочка родной,

За то, что делал для меня,

И в День отца крепчайше, обнимаю я тебя.

***

За твоей сильной спиною,

Как за крепкою стеною!

Папа, ты — опора наша.

Обожаем до мурашек!

Поздравления с Днем отца в прозе

Дорогой папочка! Поздравляю с Днем отца и желаю тебе счастья, крепкого здоровья и чтобы жизнь всегда была в радость. Будь вечно молодым и пусть судьба всегда вознаграждает тебя за старания и труды!

Быть хорошим папой – ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты – мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!

***

Поздравляю с Днем отца! Желаю всегда оставаться примером смелости, мудрости, уверенности и силы. Быть папой – дело сложное, желаю справляться с ними на все двести процентов!

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Папуленьку дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за хорошее воспитание и атмосферу любви, заботу и внимание! Быть твоей дочерью — настоящее счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, как можно больше счастливых мгновений и стального здоровья, которое будет с тобой всю жизнь.

Смс с Днем отца

С Днем отца, папуля милый! Для меня ты лучше всех. Находи на все ты силы, пусть благоволит успех!

С Днем папули поздравляю, Счастья, радости желаю, Не грусти не огорчайся, каждый день нам улыбайся!

***

Папа мой — всегда красавец! С Днем отца тебя, папуля! Счастлив будь. Люблю, целую.

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