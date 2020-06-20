День папы 2020: красивые поздравления в картинках, стихах и прозе

В воскресенье, 21 июня, в Украине и во многих странах мира отмечают День отца.
“источник” предлагает варианты поздравлений с Днем отца в стихах и прозе.
Поздравления с Днем отца в стихах
Папа, поздравляем с Днем отца!
Мы желаем сил и крепкого терпения,
Долгих лет и счастья без конца!
***
Ты хозяин в доме главный,
Деньги в дом несешь исправно,
Ловко в стену гвоздь забьешь и никогда не устаешь!
Наш кормилец, командир,
Для детей своих – кумир!
Наш по жизни молодец!
С праздником тебя, отец!
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне несказанно с тобой повезло!
Ты самый чудесный на нашей планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть счастье, здоровье, удача и бодрость, всегда за тобою идут по пятам.
Друзья и коллеги пусть тебя не подводят.
Иди без помех к своим классным мечтам!
***
Я за тобой, как за стеной,
Спасибо папочка родной,
За то, что делал для меня,
И в День отца крепчайше, обнимаю я тебя.
***
За твоей сильной спиною,
Как за крепкою стеною!
Папа, ты — опора наша.
Обожаем до мурашек!
Поздравления с Днем отца в прозе
Дорогой папочка! Поздравляю с Днем отца и желаю тебе счастья, крепкого здоровья и чтобы жизнь всегда была в радость. Будь вечно молодым и пусть судьба всегда вознаграждает тебя за старания и труды!
Быть хорошим папой – ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты – мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!
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Поздравляю с Днем отца! Желаю всегда оставаться примером смелости, мудрости, уверенности и силы. Быть папой – дело сложное, желаю справляться с ними на все двести процентов!
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Папуленьку дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за хорошее воспитание и атмосферу любви, заботу и внимание! Быть твоей дочерью — настоящее счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, как можно больше счастливых мгновений и стального здоровья, которое будет с тобой всю жизнь.
Смс с Днем отца
С Днем отца, папуля милый! Для меня ты лучше всех. Находи на все ты силы, пусть благоволит успех!
С Днем папули поздравляю, Счастья, радости желаю, Не грусти не огорчайся, каждый день нам улыбайся!
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Папа мой — всегда красавец! С Днем отца тебя, папуля! Счастлив будь. Люблю, целую.
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