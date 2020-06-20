Какой там карантин: в сети показали фото и видео с популярного украинского курорта

Несмотря на карантин в курортном поселке Кирилловка на выходные приехало много туристов.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “РИА Мелитополь”.

Летняя жара подтолкнула людей отправится ближе к морю. Потому уже с самого утра на пляжах сложно было найти свободные места.

Вода в море прогрелась до 25 градусов, поэтому народа полно, как в воде, так и на берегу. Однако карантинные правила по социальной дистанции и ношении маски никто не соблюдает. Хотя на пляжах также не контролируют ситуацию правоохранители.

Как сообщал “источник”, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающие заметили дельфинов, которые подплыли очень близко к берегу.