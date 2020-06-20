Убийство полицейского в Днепре: появилась новая информация об убийце

В Днепре подозреваемому в убийстве 26-летнего полицейского избрали меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога.

Отмечают, что задержанным оказался ранее не судимый житель Днепра.

Напомним, вечером 19 июня во время задержания подозреваемый убил сотрудника полиции. В ходе обыска в его автомобиле изъяли сумку с деньгами, которую злоумышленник забрал во время совершения разбойного нападения. Также на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого мужчина стрелял в полицейского.

Как сообщал “источник”, в Черниговской области в ДТП погиб 24-летний патрульный полицейский, сержант Игорь Чмырь. Патрульный ехал на собственном авто и не справился с управлением.