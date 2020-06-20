Россия строит мосты не для людей, а для танков: юрист жестко ответил на призыв оккупантов по Крыму

Российские оккупанты в Крыму требуют от Украины возобновить поставки пресной воды на полуостров, что озвучили в заявлении к Совету по правам человека ООН. Как заявил юрист Борис Бабин, при этом оккупанты обвиняют Киев в диверсиях.

В Facebook он написал, что заявление “постпреда Республики Крым” при российском президенте Георгия Мурадова в ООН не имеет никаких оснований.

Юрист напомнил, что там указана жалоба на “бесчеловечное лишения пресной воды 2,5 миллионов жителей Крыма”.

“Далее господин Мурадов врет о перекрытии Украиной “сухопутных транспортных артерий”, после чего Россия построила мосты”, – написал Бабин.

Также он подчеркнул, что РФ никогда в своей истории не строила мосты для людей, только для танков.

Но Россия продолжает обвинять Украину в диверсиях и ущемлениях крымского народа. К слову, Украина делала такие же шаги как и Россия с контролем на админгранице. Однако РФ первой стала требовать визы в страну у граждан третьих стран. Потому действия Украины были вынужденными и обратными.

“Итак, представители агрессора требуют воду и одновременно обвиняют в диверсии. Кто бы мог подумать. … Ну что ж. Следует поблагодарить врага о циничном предупреждении о своих преступных намерениях. И готовить противодействие”, – написал Бабин.

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