Готовил серию терактов: на Донбассе задержали опасного преступника, фото

На Донбассе правоохранители задержали бывшего военнослужащего ВСУ, который готовил серию терактов.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В ходе досудебного расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию разграничения и присоединиться к оккупантам РФ в Луганской области.

Он намеревался осуществить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения Украины.

С этой целью установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 больных военнослужащих и медперсонал. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в поселке Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Злоумышленника разоблачили и задержали, а взрывчатку изъяли. Проводятся неотложные следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине поймали диверсанта из России, который собирался взорвать аэродром.