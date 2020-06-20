Во Львове задержали опасного педофила: фото преступника

Во Львове поймали педофила, который изнасиловал 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Инцидент произошел в четверг, 18 июня. На линию правоохранителей позвонила местная жительница и рассказала, что пропал ее сын. Полицейские начали поиски, однако вскоре мальчик сам вернулся домой.

Он рассказал матери, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. Там, в парке, он изнасиловал ребенка.

Правоохранители оперативно установили личность педофила. К преступлению был причастен 18-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Железнодорожного отдела полиции 19 июня сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

20 июня состоялся суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Как сообщал “источник”, в Запорожской области правоохранители задержали 35-летнего мужчину, его подозревают в развращении малолетней девочки 2011 года рождения.