Черниговскую область накрыл мощный град: эксклюзивное видео

В субботу, 20 июня, в Черниговской области бушует непогода.

“источник” публикует эксклюзивное видео.

Мощный град накрыл села и города под Черниговом. На записи видно, что небольшие крупинки падают с неба и стучат по крышам.

Напомним, в четверг, 18 июня, в Житомирской области бурлила непогода, сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.

Как сообщал “источник”, также 18 июня в Киевской области бушевала непогода: ураган наделал немало бед.

А в столице Беларуси Минске в четверг, 18 июня, прошел мощный ливень с градом, которые сопровождались ураганным ветром. Подтопило проезжие части, ветер ломал деревья. Из-за непогоды возникли перебои в работе общественного транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.