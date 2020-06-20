Чувствовала давление со стороны сверстников: Тоня Матвиенко рассказала о сложностях материнства в 17 лет

Тоня Матвиенко родила первенца совсем еще юной – ей тогда только исполнилось 17 лет. Певица говорит, что быть молодой мамой – непросто, но она смогла преодолеть все трудности благодаря поддержке своих близких.

Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. Свой пост Тоня посвятила всем матерям-одиночкам, которые остались без поддержки родных. Знаменитость также опубликовала несколько архивных фото, на которых запечатлена с маленькой Ульяной и своей знаменитой мамой.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

“Сегодня я хочу поднять очень важную тему. Наверное, все вы знаете, что я родила Ульяну, старшую, в 17 лет. Мне тогда было очень трудно, – вспоминает Тоня. – Во-первых, морально – чувствовала давление со стороны сверстников, врачей и общества в целом… Во-вторых, не было финансовой возможности дать ребенку все необходимое. К счастью, на помощь пришли родители. Мне повезло, что родные были рядом, но, к сожалению, бывают отдельные случаи, когда молодые мамы нуждаются в поддержке извне. Это, прежде всего, матери-одиночки. Именно им я и посвящаю этот пост”.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сейчас Ульяне 21 год. Об отце юной девушки почти ничего не известно – певица предпочитает не рассказывать о нем.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сегодня Тоня Матвиенко воспитывает еще одну дочь, которую родила от музыканта Арсена Мирзояна. Малышку назвали в честь ее звездной бабушки – легендарной певицы Нины Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко рассказала, чем занимается с четырехлетней дочерью Ниной на карантине. Звездная мамочка не только играет с Ниной, но и развивает в ней навыки хозяйки.

А также показала редкое фото молодой матери. По словам Матвиенко-младшей, на этом снимке Нине Митрофановне столько же лет, сколько сейчас и Тоне (то есть 39).



