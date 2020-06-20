Когда семьи пострадавших от коронавируса медиков начнут получать выплаты: названы сроки и сумма

Вскоре правительство начнет выплату денег семьям врачей, которые умерли из-за коронавируса.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на осуществлении выплат настаивал президент Украины Владимир Зеленский. Потому перевод средств начнется на следующей неделе.

Отмечают, что страховые выплаты переведут семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали в результате заболевания коронавирусом во время профессиональной деятельности. Так, медработникам, получившим из-за COVID-19 инвалидность, предусмотрены такие выплаты:

I группа инвалидности – 840 800 грн;

II группа инвалидности – 735 700 грн;

III группы инвалидности – 630 600 грн.

В то же время семьям погибших медиков предусмотрены выплаты 1,57 миллиона гривен. При этом в случае смерти врача не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты 210 тысяч гривен.

Отметим, по состоянию на 20 июня в Украине заболели коронавирусом 5 950 медработников.

Как сообщал “источник”, в мае медики в 14 областях Украины получили надбавки за борьбу с коронавирусом за март.

Напомним, ранее из-за невыплаты денег медицинским работникам президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам областных администраций лишением должностей.