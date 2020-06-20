Бегал по улице с гранатой: на Донбассе задержали пьяного неадеквата, фото

В городе Украинск Донецкой области полиция задержала мужчину, который после семейного скандала бегал по улице с гранатой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

“Полицейские задержали семейного дебошира, который разгуливал по городу с гранатой. Прибыв по вызову на семейную ссору, правоохранители изъяли у пьяного мужчины боевую гранату. По данному факту возбуждено уголовное производство“, – отмечается в сообщении.

Вечером 19 июня в дежурную часть полиции обратилась 34-летняя жительница города Украинск с просьбой защитить ее от сожителя. Заявительница сообщила правоохранителям, что у нее возникла ссора с пьяным мужчиной, а теперь он ушел из дома, прихватив с собой гранату.

Через 20 минут на одной из улиц правоохранители обнаружили разыскиваемого, который действительно имел при себе гранату РГД-5.

На вопрос о том, откуда у него этот предмет, мужчина ответил, что привез гранату из зоны боевых действий.

Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал “источник”, ранее в квартире в Черкассах взорвалась граната, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

Также ранее в общежитии на Троещине в Киеве произошел взрыв, погибло два человека.