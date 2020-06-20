Находимся на грани: в Киевской области объяснили возможное ужесточение карантина

В Киевской области вскоре могут ужесточить карантин из-за высокого показателя инцидентности.

Об этом сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.

В случае его превышения область будет усиливать карантинные меры.

“Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению”, – отметил глава ОГА.

Как сообщал “источник”, 22 июня в Украине вступят в силу новые правила усиления карантина, которые Кабмин обновил накануне. В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.