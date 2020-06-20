В самолете МАУ десятки щенков погибли страшной смертью: фото, видео и все детали

В самолете авиакомпании МАУ десятки щенков погибли страшной смертью во время перелета из “Борисполя” в канадский город Торонто.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на CityNews Toronto.

По информации канадской стороны, 13 июня в международном аэропорту “Пирсон” города Торонто приземлился самолет МАУ с примерно 500 щенками на борту.

После прибытия выяснилось, что 38 собак погибли, а остальные страдали от обезвоживания, слабости или рвоты.

По данным СМИ, 500 щенков в “Борисполе” разместили в 300 клеток. Температура во время загрузки клеток в самолет составляла более +30 градусов, из-за чего животные заметно страдали.

Многих собак посадили в клетки без возможности движения и без циркуляции воздуха.

Затем поддоны транспортировали в нижний отсек самолета, где воздух циркулирует очень плохо.

Пользователь Facebook с ником Abby Lorenzen разместила в соцсети фото клеток с собаками в момент их погрузки в самолет в “Борисполе”.

“Видите, как они были загружены“, – написала она под фото.

16 июня МАУ обвинили в гибели почти 40 животных во время перелета из Киева в Торонто, однако в авиакомпании отрицали эту информацию.

Как сообщал “источник”, ранее зоозащитники в Николаеве сообщили о том, что на коммунальном предприятии “Центр защиты животных” десятками усыпляют бездомных собак.