Япония заявила о помощи для ВСУ на внушительную сумму

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии Такаши Кураи во время встречи с министром обороны Андреем Тараном заявил, что Япония передаст Вооруженным силам Украины медицинское оборудование на сумму 1,4 млн долларов.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

“Через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в Харькове, Львове и Ирпене на сумму 1,4 млн долл США и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала”, – говорится в сообщении.

Посол заверил, что Япония также передаст ВСУ медицинские препараты для противодействия коронавирусу.

По словам министра обороны, помощь Вооруженным силам от Японии в медицинской отрасли может достичь 4 млн долларов.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве в четверг, 18 июня, от осложнений коронавирусной инфекции умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.