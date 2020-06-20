Кольцевое солнечное затмение 2020: онлайн трансляция

21 июня жители Африки и Азии увидят Солнечное затмение “огненное кольцо”.

Также на “источнике” можно посмотреть онлайн трансляцию природного явления.

Затмение произойдет всего через пару часов после того, как Луна войдет в фазу “новолуния”. Поскольку Луна будет находиться вблизи своего апогея или самой дальней части от Земли, размера лунного диска будет недостаточно для покрытия Солнца. Небольшое кольцо солнечного света, все еще видимое, сделает это “кольцевым” затмением.

За природным явлением смогут наблюдать жители таких стран: Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Судан, Эфиопия, Йемен, Саудовская Аравия, Оман, Пакистан, Индия, Китай, Тайвань, север Австралии.

В Украине фаза наступит в 09:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого Солнечного затмения Солнца составит 38 секунд.

Ранее “источник” публиковал советы астролога, чтобы пережить без проблем Солнечное затмение.