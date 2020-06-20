Польша жестко ответила на заявление Путина о Второй мировой войне

Власти Польши считают статью Владимира Путина о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада с использованием манипуляций с историей.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает “Европейская правда”.

По словам польского чиновника, действия Москвы направлены на то, чтобы исказить историю Второй мировой войны и являются попыткой повлиять на текущую международную политику.

“Информационная деятельность в области исторической политики позволяет Кремлю показать, что Россия, которая является правопреемницей СССР, победителя нацизма, должна иметь право решать судьбу других стран. Вот почему российская пропаганда так сильно вытесняет из публичных дискуссий любую информацию о советских преступлениях и сталинско-гитлеровском сотрудничестве“, – отметил Жарин.

В статье Путин утверждает, что Польша сама привела к разрушению своей государственности.

“Что является продолжением продолжающихся пропагандистских атак на Польшу“, – заявил представитель польской стороны.

“Тезисы, представленные Владимиром Путиным, являются частью информационной деятельности, направленной на дестабилизацию Запада, подрыв государств-членов НАТО, ослабление доверия к странам Альянса, а также формирование имиджа России как защитника, который должен влиять на глобальные решения. Такие действия следует оценивать как часть агрессивной политики против Запада“, – добавил Жарин.

Как сообщал “источник”, ранее Путин заявил о том, что высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны негативно скажется на российско-украинских взаимоотношениях.