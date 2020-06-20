В Харькове задержали поджигателя авто известной блогерши: фото и курьезные подробности

В Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух машин, одна из них принадлежит известной харьковской блогерше Татьяне Коряк.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Им оказался 32-летний харьковчанин. Мужчина поджег Jeep, после чего пламя распространилось на припаркованную поблизости машину. Следователи открыли уголовное производство по статье 194 УК Украины (“умышленное повреждение или уничтожение имущества”). В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

“Сзади наша спаленная машина! Мне на нее пофиг! Она была застрахована. Но странно, согласитесь, что как только дело начало набирать обороты, решили напугать. Не получилось. Дегенерат, который сделал нам поджег, потерял телефон и настолько сгорел, что нашли в ближайшем саду его одежду и куски обпаленной кожи… Посмотрели видео с камер наблюдения и человек явно не изучил по ютуб “как правильно поджечь машину”, – написала блогер.

Напомним, что в Харькове на проспекте Победы сгорели автомобили Jeep Cherokee и Volkswagen Polo. Первая машина принадлежала известной харьковской блогерше Татьяне Коряк. В результате случившегося никто не пострадал, но оба транспортных средства были сильно повреждены огнем.

Сама блогерша утверждала, что нападавший действовал непрофессионально и получил ожоги.

“Настолько обгорел, что даже яйца обгорели”, – рассказала блогерша в своем Instagram.

Как сообщал “источник”, зимой в Днепровском районе Запорожья неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen В6, который принадлежал местному волонтеру Андрею Лукину. По его словам, автомобиль он использовал для осуществления своей общественной деятельности.

Также сообщалось, что 29 апреля, в Одессе на улице Троицкой, неподалеку от здания СБУ, подожгли автомобиль Toyota. Поджигатели бросили в автомобиль три бутылки с зажигательной смесью.