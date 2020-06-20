Боятся народного гнева: стало известно о настроениях в Беларуси у силовиков из-за протестов

В Беларуси полицейские боятся народного гнева во время протестов и массовых задержаний, они всеми силами пытаются его избежать.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Баста”.

“Вы не представляете, что сейчас творится в милиции. Они в растерянности, и это очень мягко сказано. Мой племянник, сын старшей сестры – сержант милиции, Железнодорожное РОВД Гомеля. Вчера их подрядили идти гонять народ на площади. Приказа пока никто не осмелился нарушить, но шли с неохотой. Старались не перетруждаться. Но все равно сестра говорит, что сын вернулся с работы заполночь и всю ночь не спал. Сегодня с утра опять на работу, в усиление, хоть и выходной у него”, – рассказала родственница силовика.

По ее словам, племянник сказал, что надо на больничный идти или увольняться, по-другому дальше никак.

“С больничными у них многие попытались провернуть, у некоторых получилось, и они не вышли. После вчерашнего говорит, что всё, впервые за пять лет работы страшно заступать. Не только из-за того, что там, на площади – обычные люди, которые совсем не похожи на тех, кого им начальство и идеологи рисуют. Но еще из-за того, что, как он говорит, взгляды у людей такие, что искры достаточно… Взгляды, понимаете? Они ж умеют их читать, вот и боятся”, – рассказала женщина.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте в материале “источника” – Беларусь на пороге протестов: как Лукашенко воюет с оппозицией и Россией одновременно.