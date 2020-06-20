Какие области не готовы к ослаблению карантина: обновленный список

По состоянию на 20 июня Киев и 9 областей Украины не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина.

Об этом свидетельствует инфографика на сайте Минздрава.

Области, не готовые к ослаблению карантина

Винницкая обл;

Волынская обл;

Житомирская обл;

Закарпатская обл;

Ивано-Франковская обл;

Львовская обл;

Ровенская обл;

Тернопольская обл;

Черновицкая обл;

город Киев.

Показатель количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения превышен в несколько раз во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях. В Киеве этот показатель также превышен, однако незначительно и составляет 13,95.

Как сообщал “источник”, Кабинет министров решил усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, объяснив более жесткие меры необходимостью обеспечения безопасности украинцев.