Какие области не готовы к ослаблению карантина: обновленный список

По состоянию на 20 июня Киев и 9 областей Украины не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина.
Об этом свидетельствует инфографика на сайте Минздрава.
Области, не готовые к ослаблению карантина
- Винницкая обл;
- Волынская обл;
- Житомирская обл;
- Закарпатская обл;
- Ивано-Франковская обл;
- Львовская обл;
- Ровенская обл;
- Тернопольская обл;
- Черновицкая обл;
- город Киев.
Показатель количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения превышен в несколько раз во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях. В Киеве этот показатель также превышен, однако незначительно и составляет 13,95.
Как сообщал “источник”, Кабинет министров решил усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, объяснив более жесткие меры необходимостью обеспечения безопасности украинцев.