Плакал, понимая, что умирает: в Ровно врачи и мэр влипли в скандал из-за смерти мужчины с коронавирусом

В Ровно мужчина умер после отказа принять его в инфекционное отделение городской больницы, хотя экспресс-тест подтвердил наличие COVID-19.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Обозреватель”.

Дочь погибшего Ивана Шиманского Елена Черниенко рассказала, что 31 мая отец вернулся с работы с одышкой.

“Еще до этого дней пять он чувствовал себя плохо, температура была невысокой, 37 градусов, затем исчезла. Но появилась одышка, это один из признаков коронавируса. Температура была 38, мама вызвала скорую. Их обоих отвезли в инфекционное отделение городской больницы Ровно “, – говорит женщина.

В больнице пожилому мужчине сделали экспресс-тест, который показал коронавирус.

“Но также взяли анализ на ПЦР и сказали, что результата нужно ждать два-три дня. Ни обследования отцу не проводили, не сделали даже КТ или рентген. Просто вручили письменную консультацию о том, что рекомендуют обратиться к семейному врачу. И все. Никто не предлагал ему лечь в больницу. Назад родителям пришлось ехать на такси самим “, – отмечает Черниенко.

Однако вечером у Ивана Матвеевича поднялась температура выше 40 градусов, жена позвонила в инфекционное отделение и спросила, что делать, там посоветовали принимать парацетамол, температура должна упасть. Однако, несмотря на принятый парацетамол, отцу Елены становилось хуже.

“Мама звонила в скорую, а отец уже не двигался, хотя еще был в сознании. У него градом катились слезы, он понимал, что умирает. В скорой говорили, что бригада уже выехала, но, когда врачи приехали, папа уже умер”, – добавила дочь.

Маме Елены с пяти часов утра до часу дня пришлось находиться в квартире с телом мужа. Никто не ехал забрать труп в морг.

Медики скорой рекомендовали звонить на “102”, чтобы наряд приехал и зафиксировал смерть. Однако на полтора десятка звонков в полицию там отвечали: “Ждите, наряд выехал”.

“Только когда мне удалось дозвониться в областную администрацию заместителю председателя, он сообщил, что у них такая ситуация впервые, когда человек умирает, не дождавшись результата теста на COVID-19. Получается, китайскому тесту они не доверяют, а ПЦР теста еще нет. Поэтому они решают, что же делать, и в какой морг его везти”, – рассказывает Елена.

Дочь уверяет, что власть обманывает, женщину возмутило, когда от имени областной власти появилось сообщение, что якобы ее отец отказался от госпитализации, а затем умер.

“Это откровенная ложь! Им нужно было прикрыть этот случай смерти, поэтому так и заявили. Я спрашивала у родителей, что им сказали в больнице? Там заявили, что надо ждать результата теста. К тому же, его даже не обследовали, только взяли анализ и измерили давление и температуру. они даже КТ ему не сделали. Когда я стала открыто писать о том, что это неправда, они срочно созвали брифинг. и заявили, что у них есть отметка в журнале, где написано, что якобы отец отказался от госпитализации . Я сама юрист и знаю, что если человек не хочет в больницу, она собственной рукой пишет заявление об отказе. Такого документа у них нет “, – возмущается Елена.

Пожилая женщина в полицию обращаться не хочет. Как и дочь-юрист, она прекрасно понимает, что, кроме потраченных нервов, ничего не добьется.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 до конца года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.