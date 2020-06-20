Готовит титушек: сети разгневала презентация Кивой нового движения

Пророссийская партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” презентовала в Киеве гражданское движение “Патриоты за жизнь”.

Видео презентации размещено в Facebook.

Главой движения стал скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

“Наша задача – объединиться и противостоять хаосу, аморальности, беспределу. Мы – мужчины, и мы должны дать мир нашим семьям, нашим детям. Мир, за который мы должны бороться, который мы должны оберегать. Мир – это цель нашей организации“, – сказал он.

Пользователи соцсетей назвали произошедшее “подготовкой титушек”.

“Открыто представили своих титушек, которые будут “бороться за мир”. У меня вопрос, бороться с кем и где? Эти дятлы в курсе, что война идет?” – написал Анатолий Дорофий.

“Что у них в головах?” – написала Галина Шаповал.

“Готовит титушек“, – отметила Лариса Денисюк.

“Это просто ужас” – написала Иванна Власенко.

Как сообщал “источник”, ранее нардепа Киву поймали на переписке с российским одиозным политиком Владимиром Жириновским.