Секс на проекте – как и в жизни: ведущий “Холостяка” раскрыл пикантные подробности о реалити

Юбилейный сезон “Холостяка” уже закончился, а зрители канала СТБ продолжают обсуждать его неожиданный финал. Макс Михайлюк и Даша Ульянова не смогли построить отношения вне проекта. Как выяснилось, главный герой имел интимную близость с другой участницей шоу. Поклонники реалити также задаются вопросом, как в такие моменты происходят съемки.

Ведущий проекта Григорий Решетник стал гостем свежего выпуска программы “Слава+”, которая выходит на YouTube-канале “Люкс ФМ”. В интервью Славе Демину шоумен ответил на интересующий многих вопрос.

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“Секс на проекте, это как и в жизни – он должен быть, если этого хотят двое людей, – говорит телеведущий. – Во время интимных моментов мы прислушиваемся к главному герою, который просит оставить их. Понятно, что с этической стороны мы выключаем камеры и отпускаем пару. Все остальное стараемся показать в выпуске”.



