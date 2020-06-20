Секс на проекте – как и в жизни: ведущий “Холостяка” раскрыл пикантные подробности о реалити

Юбилейный сезон “Холостяка” уже закончился, а зрители канала СТБ продолжают обсуждать его неожиданный финал. Макс Михайлюк и Даша Ульянова не смогли построить отношения вне проекта. Как выяснилось, главный герой имел интимную близость с другой участницей шоу. Поклонники реалити также задаются вопросом, как в такие моменты происходят съемки.
Ведущий проекта Григорий Решетник стал гостем свежего выпуска программы “Слава+”, которая выходит на YouTube-канале “Люкс ФМ”. В интервью Славе Демину шоумен ответил на интересующий многих вопрос.
“Секс на проекте, это как и в жизни – он должен быть, если этого хотят двое людей, – говорит телеведущий. – Во время интимных моментов мы прислушиваемся к главному герою, который просит оставить их. Понятно, что с этической стороны мы выключаем камеры и отпускаем пару. Все остальное стараемся показать в выпуске”.
- Макс Михайлюк решил объясниться с многочисленной армией поклонников. Он отметил, что не любит участвовать в сплетнях, но последние события заставили его высказаться.
- Ранее Дана из “Холостяка” высказалась о скандале с интимом на проекте. Свое высказывание она сопроводила скриншотом переписки с Дашей.